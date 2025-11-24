Grêmio não consegue fazer sequência de bons jogos com Mano. André Ávila / Agencia RBS

A estratégia do jogo contra o Botafogo e a postura de Mano Menezes no pós-jogo causaram repercussão no ambiente do Grêmio, sobretudo no primeiro escalão dos novos dirigentes.

A dita unanimidade ganhou contornos de críticas e de desconfiança. Muitos dizem até que a incerteza sobre o calendário do Tricolor em 2026, faltando três jogos para o término da temporada, pode definir a saída do treinador logo após o Brasileirão.

Existe uma realidade que não pode ser contestada. O Grêmio não tem um padrão de jogo e não consegue fazer uma sequência de boas partidas. Após um enfrentamento de qualidade, o time sucumbe rotundamente e mostra uma fragilidade difícil de ser defendida.

Como o Grêmio terá basicamente os mesmos atletas no início do próximo ano, por que acreditar que o mesmo treinador irá conseguir melhorar o time? Essa é a principal análise dos que, agora, pedem a saída de Mano Menezes.

A falta de grandes nomes disponíveis no mercado é um ponto importante nesta conversa. O novo diretor-executivo teve boas experiências com treinadores portugueses e isso pode facilitar alguma mudança, mesmo que Paulo Pelaipe tenha ótima relação com Mano e confie no seu trabalho. Tite, que quer retomar a carreira, sempre é um nome forte quando assunto é Grêmio.

O fato é que a discussão se abriu de forma definitiva no Grêmio. A briga nos gabinetes ganha contornos de disputa, e o início de um trabalho sob desconfiança não ajuda em nada o ambiente.

Se eu fosse apostar, diria que a despedida de Mano Menezes já tem data marcada no Grêmio. Ao final deste Campeonato Brasileiro, por essa tendência, o clube estará discutindo um novo trabalho. E Mano já será passado no Tricolor.