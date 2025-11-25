Atenção, a porta do rebaixamento está aberta

Grêmio vem de uma vitória sobre o Vasco em casa e uma derrota no Rio de Janeiro para o Botafogo. Duda Fortes / Agencia RBS

Tudo parece tranquilo para o Grêmio, mas o risco de rebaixamento segue vivo para todas as equipes que não somaram 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O empate do Santos no Beira-Rio deu ainda mais importância para o jogo do Tricolor contra o Palmeiras nesta terça-feira (25). Está na hora de fugir o quanto antes desta situação, e o torcedor precisa entender a importância da partida na Arena.

O Grêmio tem 43 pontos, apenas dois a mais que o medíocre time do Internacional, que é um dos mais fortes candidatos ao rebaixamento. Logo, é preciso ter atenção total aos dois jogos em casa para esquecer desse fantasma.

Um bom resultado nesta terça, colocará apenas Santos, Vitória, Inter, Fortaleza, Ceará e Vasco na briga para escapar. O Grêmio, finalmente, com três pontos, poderá pensar em 2026.

A ambição, eu sei, é pequena. E pouco importa, neste momento, analisar a incompetência do atual trabalho do clube. Fica evidente que as equipes que estão na zona de baixo da tabela demonstram fragilidade na organização, sobretudo os que investem muito. E este é o caso do Grêmio. Por isso, a importância do Tricolor sair de perto destas companhias.

Hoje é dia de Grêmio e de sair de vez da zona de risco no Brasileirão. Chegar aos 45 pontos é a missão da hora para o time de Mano Menezes.

O torcedor, e é só o que se pode pedir, precisa se fazer presente contra o Palmeiras para ajudar o Tricolor a chegar ao seu melancólico objetivo desta temporada. Conseguido isso, tudo poderá ser pensado e modificado, todos sabem. Pior do que foi feito, não ficará.