As "vitórias" que estão colocando Mano no Grêmio em 2026

Técnico dá provas que merece seguir no clube na próxima termporada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Estou escrevendo este texto antes mesmo do jogo do Grêmio contra o Corinthians, já que as vitórias de Mano Menezes, neste caso, estão além do campo de jogo. Em meio a muitas críticas a jogadores, o treinador começa a dar vida a alguns reforços que já estavam fora do planos da torcida.

Por vezes, o resultado de campo é o único ingrediente que define o sucesso, ou não, de um trabalho no futebol.

Em meio a muitas desconfianças com os reforços trazidos nesta temporada, coube ao técnico do Grêmio recuperar atletas para tentar ser competitivo, e está aí a grande vitória de Mano Menezes.

O atacante Amuzu, titular do time neste momento, é apenas um exemplo de recuperação. Contratado como estrela, o jogador belga não havia conseguido ter sequência e chegou a dar ideia de que não renderia mais no Grêmio.

Edenilson e Pavon são outros dois nomes que evoluíram e já recebem elogios do torcedor.

Futebol, por vezes, trás nos bastidores muito mais do que enxergamos no campo, e este momento do Grêmio é um exemplo disso.

Mano Menezes tem conseguido melhorar os seus jogadores em relação a eles mesmos, e essa é uma vitória que precisa ser valorizada.