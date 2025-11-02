Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Em alta
Opinião

As "vitórias" que estão colocando Mano no Grêmio em 2026

Treinador começa a dar vida a alguns nomes que pareciam fora dos planos

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS