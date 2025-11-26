As silenciosas vitórias que ninguém fala e a grande derrota de Alberto Guerra no Grêmio

Alberto Guerra foi um dirigente que não soube construir unidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A gestão de Alberto Guerra está nos seus últimos dias e muitas coisas precisam ser ditas. Vitórias e derrotas acontecem em qualquer direção, e os resultados de campo, péssimos nas duas últimas temporadas, sempre dominam qualquer análise. Um trabalho de três anos, no entanto, tem muito mais conteúdo do que os jogos ou um time de futebol.

As principais vitórias do Grêmio neste período, e que recebem pouca divulgação, passam longe do trabalho do futebol. Com a vitória sobre o Palmeiras e o fim do risco de rebaixamento, as análises podem ser mais definitivas, seja positiva ou negativa. Existem pontos que merecem ser enaltecidos, mas uma gigante derrota do clube precisa ser lembrada para nunca mais se repetir.

A busca por evolução no Departamento Médico, com um ótimo trabalho na busca por parcerias, é um ponto importante e que precisa ser aplaudido. O trabalho do vice-presidente Gustavo Bolognese não pode ser punido pela incompetência do futebol do clube nestes anos.

O trabalho do futebol, no entanto, tatuado pelo empirismo, rechaçou práticas modernas da medicina esportiva que deveriam ser soberanas e prejudicaram a força dos projetos desenvolvidos. Isso não diminui as tantas parcerias, como a com o Hospital Moinhos de Vento, que o doutor Bolognese desenvolveu para o clube.

Categorias de base

As categorias de base, com Diego Martingnoni e Edson Berwanger, foram a grande notícia desta gestão. O trabalho de formação de jogadores salvou mais uma vez o Tricolor. Não apenas pelos atletas que contribuíram dentro do campo, mas principalmente pelas finanças.

Foram milhões e milhões de reais arrecadados ao longo deste período que ajudaram o também competente Fábio Floriani, vice do Conselho de Administração, a fazer o Grêmio seguir respirando. Se não fosse a mão destes abnegados, o momento do Grêmio seria ainda mais dramático. Os dois dirigentes da base foram demitidos pelo presidente por divergências políticas.

Compra da Arena

O trabalho de Eduardo Magrisso, na relação com Marcelo Marques na compra da Arena, precisa ser destacado e valorizado. O estádio do Grêmio virou a grande notícia de um período de poucos assuntos positivos e a sensação de pertencimento que levou a torcida a um momento de euforia passou, também, pelo trabalho deste dirigente. A Arena será o grande diferencial do Grêmio nas próximas décadas.

Também merecem aplausos José Duarte, a relação com os ex-jogadores e a importância institucional de Geraldo Corrêa e Luciano Feldens. O trabalho de dirigentes que pouco apareceram precisam da lembrança positiva do torcedor. Eles seguraram os bastidores de um clube que estava a deriva em razão de trabalhos nada sólidos do futebol.

Fracasso institucional

Existe, infelizmente, uma grande derrota que precisa ser lembrada por todos que amam o Grêmio e que não pode ser repetida.

O fracasso do Tricolor como instituição nestes anos passou por uma injustificada e histórica separação entre o clube e o CT do profissional. Alberto Guerra, nestes anos, foi um dirigente que nunca soube construir unidade. Utilizou a mística antiga de que o vestiário precisa ser "fechado" para rachar o trabalho dos próprios colegas de direção, que, por vezes, se sentiam excluídos por uma espécie de confraria do futebol.

Quando se trata o futebol como uma ação exclusiva, nada compartilhada, alegando cuidado com o próprio clube, se tira a ideia de pertencimento de quem igualmente está doando parte da sua vida para o Grêmio. E isso fica claro quando se vê a distância da qualidade dos trabalhos da administração em relação ao que acontece com o departamento de futebol.

Lição clara

Como resultado de tudo isso, essa triste ação transformou alguns bons trabalhos da direção em fracassos carimbados também pelo futebol, mesmo que eles não tenham tido nenhuma relação com as péssimas decisões tomadas neste departamento. Anestesiados, muitos dirigentes desta gestão estão sendo julgados por atos que eles nem sequer sabiam. Isso também precisa ser lembrado.

A lição destes três anos está bem clara. Nós temos bons quadros de dirigentes, mas precisamos lutar contra o personalismo e a centralização de regimes presidencialistas, sobretudo quando entregues para quem não entende o tamanho da instituição.

O Grêmio vai ficar e sempre estará acima das pessoas, mesmo que, incrivelmente, alguns acreditem ser maiores do que ele.