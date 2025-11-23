Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mau resultado
As incompetências se reuniram e Mano Menezes foi o derrotado no Rio de Janeiro

Grêmio perdeu para o Botafogo por 3 a 2 no Brasileirão

