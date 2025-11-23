As incompetências se reuniram e Mano Menezes foi o derrotado no Rio de Janeiro

Tricolor teve dificuldades contra a equipe carioca. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

A triste derrota do Grêmio contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, envergonhou até o menos atento torcedor gremista. As ações incompetentes de uma gestão que escolheu errar apareceram em grande número no Nilton Santos. O Tricolor precisa escolher o rumo e definir o seu futuro com mudanças drásticas em relação ao que fez nos dois últimos anos.

O Grêmio começou o jogo com uma escalação inédita, indicando claramente que as coisas não dariam certo. O técnico Mano Menezes colocou em campo uma equipe pensando em se defender, com dois laterais esquerdos e três volantes.

O resultado foi óbvio. Em menos de 20min, o Grêmio já perdia por 2 a 0, e com requintes de ironia. Cuiabano, formado na base tricolor, fez um gol e foi o melhor jogador em campo pelo Botafogo.

Na segunda etapa, modificado, o Grêmio lutou e quase empatou. O 3 a 2 do time carioca mostrou que se o Grêmio tivesse tido ambição, conseguiria sair com um melhor resultado na partida. A inacreditável postura do time depois de um bom jogo contra o Vasco, na Arena, foi punida com uma derrota que deixou o clube ainda sem pontuação para fugir do risco de rebaixamento.

Muitos destaques negativos no jogo. Edenilson, Aravena e Volpi, que estiveram muito abaixo do que o clube exige, mostraram, mais uma vez, que não podem fazer parte do grupo gremista.

Está na hora de saber se Mano Menezes quer permanecer no comando do Grêmio na próxima temporada. A montagem do time para enfrentar o Botafogo não pode passar sem contraponto, e essa é uma explicação que vai além de uma simples escolha.