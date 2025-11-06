Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Consequência
Opinião

A triste história de um trabalho no Grêmio que insiste em ser rebaixado

O trabalho, a todo momento, demonstra que os resultados de campo são consequência das decisões da diretoria, que nos dois últimos anos acertou muito pouco

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS