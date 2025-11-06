A triste história de um trabalho no Grêmio que insiste em ser rebaixado

Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma derrota. Desta vez para o Cruzeiro, por 1 a 0, na Arena. O trabalho mais caro da história do Grêmio, pelo segundo ano consecutivo, esta jogando para não cair no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando melhor em relação a ele mesmo, o Tricolor não teve competência para superar o time mineiro e retoma o olhar assustado para a parte debaixo da tabela.

O técnico Mano Menezes repetiu a equipe que vinha jogando e perdeu para uma equipe melhor, o que não merece maiores críticas. Mesmo fazendo enfrentamento, o Grêmio mostrou que o seu teto é abaixo da necessidade histórica do clube, o que aflige o torcedor. O grupo tricolor, mesmo caro, tem uma série de jogadores médios e essa questão está cobrando a conta de forma perversa neste momento.

O campeonato do Grêmio, agora, é olhar para clubes que estão buscando a recuperação e que podem transformar a competição. Sem grandes perspectivas de melhorar e com adversários difíceis nos próximos jogos, o Tricolor precisa estar atento a estes movimentos. Não se pode desdenhar esse risco. Ser humilde e estar atento é o mínimo que se pode pedir a um time que não consegue se resolver.

O trabalho, a todo momento, demonstra que os resultados de campo são consequência das decisões da diretoria, que nos dois últimos anos acertou muito pouco. O momento indica risco, mesmo que outros times estejam em situações muito piores que o Grêmio. O futebol não aceita desaforo e entender a realidade é a forma mais correta de enfrentar o atual problema criado pelo próprio clube.