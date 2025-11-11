Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Bons presságios
Notícia

A melhor das notícias chega com o novo CEO do Grêmio

Futura gestão terá um profissional que sabe que não existe clube vencedor sem o engajamento da sua apaixonada torcida

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS