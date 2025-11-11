A melhor das notícias chega com o novo CEO do Grêmio

Alex Leitão já foi confirmado por Odorico Romam como CEO. Orlando City / Divulgação

O Athletico-PR é um clube que tem uma forma muito particular de tratar os sócios e quem utiliza o seu estádio. A ideia sempre foi aumentar o ticket e ter um grupo restrito, mas fiel, de contribuintes.

Quando Alex Leitão, vindo do mercado norte americano, chegou ao Paraná, a postura foi de mudar essa lógica, optando por ações que ampliassem a participação dos torcedores do Furacão nos jogos no seu estádio. Esse teria sido, inclusive, o motivo da saída do executivo do clube paranaense.

Alex Leitão já foi confirmado por Odorico Romam como o CEO para as próximas temporadas do Grêmio, e ideias como as que foram tentadas no Athletico precisam ser festejadas por aqui. A necessidade de aumento da taxa de ocupação da Arena precisa ser uma obsessão do novo comando. O Tricolor vive da sua torcida. Criar novos incentivos para essa participação é fundamental.

O trabalho de Alex Leitão nos Estados Unidos também tem esse carimbo. A busca de ações por engajamento e participação do torcedor é uma marca do trabalho do futuro CEO do Grêmio.

Distância da torcida

Um dos pontos fundamentais do atual estágio do clube é diminuir a distância da torcida com o Tricolor. Essas notícias trazem otimismo. Premiar torcedores que vão a todos os jogos, por exemplo, foram ações feitas nos Estados Unidos e testadas no Paraná. Na Arena, esse simples ponto já seria um grande benefício.

Antes de qualquer contratação de jogador, o Grêmio começa a gestão trazendo um profissional que sabe que não existe clube vencedor sem o engajamento da sua apaixonada torcida.

A nova diretoria começa bem. Desejo boa sorte nas ações de Alex Leitão, o novo CEO do Grêmio. Que Arena, Grêmio e torcida sejam um só.