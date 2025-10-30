Um "novo reforço" surge no ambiente do Grêmio

Amuzu ganhou elogios da comissão técnica. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A evolução do time do Grêmio tem como protagonistas os jogadores que foram contratados na última janela. Arthur, Marcos Rocha e Willian foram os destaques das partidas que garantiram a tranquilidade da equipe na fuga da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um "reforço" inusitado, no entanto, é quem esta garantindo os melhores elogios dos últimos dias no ambiente tricolor.

O belga Francis Amuzu parece estar conseguindo vencer as dificuldades de adaptação e começa a virar uma boa opção para o técnico Mano Menezes. As últimas atuações do atacante garantiram elogios de todos no clube, e o próprio jogador ganhou confiança. O time do Grêmio tem um novo titular e pode considerar Amuzu como um reforço que chegou recentemente.

Quando foi contratado pelo Grêmio, Amuzu sofreu com as diferenças culturais. Muitos desconfiavam que ele não conseguiria dar a volta por cima. Aos poucos, no entanto, o sentimento começou a mudar e existe, inclusive, a ideia de que o jogador possa virar protagonista no time.

Agora é torcer para que o ambiente consiga se manter sadio e que Amuzu siga em crescimento. Um bom grupo cria espaço para que os jogadores possam progredir. A notícia da evolução do belga é um ótimo indício de que as coisas, de fato, estão melhorando no Grêmio.