Um "chatão" está tentando mudar o Grêmio

Marcos Rocha chegou ao Grêmio em agosto. André Ávila / Agencia RBS

A entrevista de Marcos Rocha para o jornalista Duda Garbi, nesta semana, explica muito as dificuldades do Grêmio nos últimos anos.

O lateral-direito contou detalhes da rotina dos jogadores e definiu como o Tricolor ficou para trás em relação aos times mais profissionais do mundo. A ideia dele é ajudar na retomada da excelência tão necessária para o Grêmio.

Marcos Rocha contou pequenos detalhes do dia a dia dos atletas, como uso de chinelos próprios em ambiente de trabalho, falta de material do patrocinador na apresentação e um regime de concentração ultrapassado. O jogador salientou que tem sido o "chatão" do momento porque tem assumido a palavra para pedir novas condutas.

As informações passadas pelo vitorioso atleta deixam claro como o Grêmio não soube evoluir nos últimos anos, mesmo diante de uma facilidade de saber das condutas dos clubes vencedores. O atacante Suárez ja havia reclamado de questões básicas, como os lanches com pizzas e refrigerantes em vésperas de jogos, e agora Marcos Rocha completa com mais subsídios o atraso que o Grêmio estava metido.

Ao lado de Willian e Carlos Vinícius, Marcos Rocha , no entanto, deixa claro que o Grêmio utilizará novas condutas no próximo ano e vai evoluir. O jogador mostra um comprometimento surpreendente e alegra o torcedor gremista. Novos e melhores líderes e um atraso melancólico. Essa é a lição de quem chegou a pouco tempo, mas falou o que ninguém queria ouvir no mundo interno do Grêmio.