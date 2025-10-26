Um centroavante e um craque estão salvando o Grêmio

A força dos novos jogadores voltou a fazer a diferença em favor do time de Mano Menezes. Jeff Botega / Agencia RBS

A vitória contra o Juventude praticamente tirou do Grêmio o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os 3 a 1, na Arena, no entanto, entregaram mais do que um alívio ao torcedor. Alysson, Arthur e Carlos Vinicius deram uma nova cara ao time e o torcedor pode sonhar com algo melhor na próxima temporada. Os reforços contratados no meio do ano estão salvando o clube da segunda divisão.

Na tarde de domingo, com pouco mais de 32 mil torcedores no estádio, o Grêmio foi superior ao Juventude do primeiro ao último minuto. Os gols saíram ao natural, resultado de um volume de jogo diferente do apresentado nos últimos jogos. O time gremista não deu um susto sequer durante a partida, mostrando solidez tática e capacidade de evolução.

A força dos novos jogadores voltou a fazer a diferença em favor do time de Mano Menezes. O centroavante Carlos Vinícius fez três gols e saiu consagrado do estádio. Além dele, cabe destacar a atuação de Arthur, que mandou no meio campo o tempo todo. O jovem Alysson foi outro destaque. Futebol, no final de tudo, é jogador e isso esta claro neste crescimento do time.

Carlos Vinicius e Arthur são dois representantes do processo de salvação que o Grêmio precisou fazer. Na janela do meio do ano, o abismo estava escrito para o Tricolor. Quando Mano e Felipão chegaram, a experiência acabou berrando por reforços que pudessem dar corpo ao time e isso esta claro neste momento de recuperação.