Transfer ban coletivo: um escândalo está prestes a explodir via CNRD

Grêmio e Inter são "protagonistas" por dívidas no CNRD. Renan Mattos / Agencia RBS

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o famoso CNRD, começa a ser fortemente pressionada por alguns clubes e expõe a atual fragilidade do contexto do futebol brasileiro.

Os processos de cobrança por falta de pagamento chegam sem parar na entidade e parece não haver mais espaço para protelar, algo que está claro no atual momento. Em poucos dias teremos um grande transfer ban coletivo e o mercado vai parar.

Acordo coletivo vergonhoso

Os clubes do país estão normalizando a brincadeira. Comprar sem pagar virou uma lógica natural na estrutura do futebol e o resultado que se vê nas condutas desta entidade é que o não punir mais ajuda do que prejudica.

E isso não é verdade. Estamos vivendo um grande acordo coletivo que protela tudo. Uma vergonha. Está na hora de regular os gastos absurdos dos clubes brasileiros, sob pena de chegarmos a uma quebradeira geral no futebol nacional.

Protagonismo da Dupla

Grêmio e Inter são protagonistas no CNRD. É verdade que eles tem cobranças importantes contra equipes, mas chama a atenção o nível das dívidas.

O tricolor, por exemplo, tem sido cobrado por clubes e agentes. Jemerson, mecanismo de solidariedade referente a André Henrique e percentual sobre a venda de Bitello são algumas da cobranças contra o Grêmio.

Jemerson durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Já o Inter também enfrenta serias dificuldades, mesmo que goste de passar uma ideia de que tudo está muito bem.

Estou convencido que apenas um transfer ban coletivo irá acabar com a atual baderna. Quem pensa efetivamente nos clubes e na sequência de um trabalho mais correto e perene precisa parar para pensar nisso.

Precisamos acabar com a absurda lógica de comprar sabendo que não vai pagar. Quando isso chegar no salários dos atletas, o futebol vai parar no Brasil. O maior escândalo do futebol brasileiro está prestes a explodir.