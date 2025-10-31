Os principais e inusitados trunfos da eleição do Grêmio 

Odorico Roman (E) e Paulo Caleffi (D). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A eleição do conselho Deliberativo deu o óbvio. Odorico Roman e Paulo Caleffi disputam, no dia 8 de novembro, junto aos sócios tricolores, quem será o presidente do Grêmio para os próximos três anos. Odorico, como era o esperado, fez 188 votos e liderou o primeiro pleito. Caleffi fez 100 votos e superou com folga a cláusula de barreira.

O tom pós eleição já deu indicativo de que teremos um discurso forte e nada amistoso entre os candidatos. Celso Rigo será o trunfo de Odorico, enquanto que a prometida super contratação deverá moldar os movimentos de Caleffi.

Mesmo que ambos possam ter projetos estruturados, fica claro que a eleição do Grêmio esta mais envolvida em questões superficiais. Um investidor ou um grande jogador dominam os assuntos entre os torcedores e devem ser os fiéis da balança nesta disputa. Serão oito dias de uma campanha com estratégias totalmente vinculadas a comunicação e o encontro dos seus trunfos com os sócios.

Clima de tensão

A quantidade de entrevistas dos candidatos amplia a tensão do ambiente e a tendência é que isso aumente. Odorico Roman, que critica as promessas do seu adversário, parece não querer fazer debate com Paulo Caleffi, que cobra essa conduta do seu opositor. Esses são apenas alguns dos fatos que amplificam a tensão.

Mesmo assim, agora a resposta esta nas mãos dos sócios. Uma das eleições mais importantes da história do Grêmio terá participação recorde dos seus associados. Tensa ou não, com Odorico ou Caleffi, é fato que a tarefa do próximo presidente será complexa e caminhará muito além de um trunfo. Será preciso ter um projeto sólido e consistente para conseguir vencer os tantos desafios que o clube terá pela frente.