Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Pleito
Opinião

Os principais e inusitados trunfos da eleição do Grêmio 

Um investidor ou um grande jogador dominam os assuntos entre os torcedores

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS