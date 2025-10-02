O óbvio voltou a agredir o Grêmio

Saída de Arthur fez o Grêmio recuar na Vila Belmiro. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Um empate na Vila Belmiro pode ser comemorado pelo time visitante. Sempre é complicado jogar contra o Santos na casa de Pelé. O Grêmio, na frieza dos números, pode considerar que somou um ponto na tabela, mas algumas situações voltaram a escancarar as muitas dificuldades do Tricolor na competição.

Dos reforços de peso contratados, apenas Arthur começou o jogo na Vila famosa. O dono do meio-campo do Grêmio controlou o jogo e deu grandeza ao time de Mano Menezes.

Mesmo sem grandes brilhos ofensivos, a equipe sempre teve a partida nas suas mãos. Era claro que a zaga santista iria dar a chance para o Grêmio sair com os três pontos. E assim aconteceu. O Tricolor saiu na frente no início do segundo tempo e parecia que levaria os três pontos para casa.

Arthur, o dono do jogo, precisou sair antes mesmo da metade do segundo tempo e deu lugar a Alex Santana. E tudo mudou. O Grêmio recuou muito e foi amassado pelo Santos até o empate, já perto do final do jogo. Um triste resultado, mas óbvio diante das graves dificuldades técnicas que o time tem sem os seus principais atletas.

Marcos Rocha, Kannemann, Cuéllar, Arthur, Willian e Carlos Vinícius mudaram o Grêmio. No empate em Santos, nenhum deles estava em campo naqueles minutos de pressão.

Qualidade decide

Futebol, nestas horas, é extremamente cético. Quanto mais qualidade, mais chance de êxito. Quando falta, mais perto do fracasso estamos. E não se pode, por exemplo, dizer que o técnico chamou o adversário para o seu campo. O Grêmio terminou o jogo com Cristaldo, Riquelme, Amuzu e Aravena, todos atletas com vocação ofensiva.

O Grêmio precisa preservar os seus principais jogadores e jamais deixar que eles estejam fora do time ao mesmo tempo. Se isso voltar a acontecer, o óbvio irá definir resultados frustrantes a todo o momento para o Tricolor.