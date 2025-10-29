O Muro de Berlim vira inspiração para colocar milhões de reais nos cofres do Grêmio

Uma ideia simples e um projeto criativo. Cada vez mais será preciso ser assim. Empreender e sair do básico, entendendo que tudo pode ser feito, desde que o Grêmio seja o objetivo final. Quando o demolido Muro de Berlim vira inspiração, entendemos que, com a força da inteligência dos gremistas, nós temos chance de crescer cada vez mais.
Abandonado, mas sem sair da memória afetiva do torcedor do Grêmio, o Estádio Olímpico vive os seus últimos momentos, e pode, mais uma vez, entregar uma grande alegria ao torcedor.
Entenda a ideia
Uma ação realizada na demolição do Muro de Berlim e que hoje é tratada como relíquia em milhões de casas espalhadas pelo mundo serve de inspiração para uma ideia fantástica. O projeto levaria o ex-estádio tricolor para a casa de todo o gremista que quiser ter um pedaço da memória do Velho Casarão.
A ideia é do conselheiro gremista Renato Ely, que reside em Brasília, e já tem cara de projeto. O plano consiste em vender pequenos pedaços do estádio, após a sua demolição, por um valor baixo que possa ser replicado para milhões de residências de muitos torcedores gremistas.
Os valores sugeridos, e que são utilizados na Alemanha nos pedaços do Muro, giram entre R$ 30 e 600 (valores convertidos). Considerando esses números e a quantidade de pedaços que surgiriam do Olímpico, o Grêmio poderia gerar mais de R$ 100 milhões com esta ação, que teria, também, forte apelo social.
Será preciso, no entanto, passar por algumas questões, como a contratação de uma empresa que carimbe a autenticidade de cada pedaço retirado do Olímpico.
O projeto prevê parte da renda disponibilizada para o Instituto Desejo Azul e até mesmo para projeto similar do Inter, que também atende crianças com dificuldades.
Em época de busca por novas receitas, o velho Estádio Olímpico entra no rol de possibilidades. O Grêmio busca alternativas para diminuir o buraco financeiro criado pelas últimas gestões, e essa possibilidade é pura realidade.