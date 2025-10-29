O Muro de Berlim vira inspiração para colocar milhões de reais nos cofres do Grêmio

Queda do Muro de Berlim completa 36 anos em 9 de novembro. +Globosat / Divulgação

Uma ideia simples e um projeto criativo. Cada vez mais será preciso ser assim. Empreender e sair do básico, entendendo que tudo pode ser feito, desde que o Grêmio seja o objetivo final. Quando o demolido Muro de Berlim vira inspiração, entendemos que, com a força da inteligência dos gremistas, nós temos chance de crescer cada vez mais.

Abandonado, mas sem sair da memória afetiva do torcedor do Grêmio, o Estádio Olímpico vive os seus últimos momentos, e pode, mais uma vez, entregar uma grande alegria ao torcedor.

Leia Mais Por sonho de vaga na Libertadores, Grêmio precisa superar histórico na Arena Corinthians

Estádio Olímpico vive seus últimos dias. Rafael Favero / Agencia RBS

Entenda a ideia

Uma ação realizada na demolição do Muro de Berlim e que hoje é tratada como relíquia em milhões de casas espalhadas pelo mundo serve de inspiração para uma ideia fantástica. O projeto levaria o ex-estádio tricolor para a casa de todo o gremista que quiser ter um pedaço da memória do Velho Casarão.

A ideia é do conselheiro gremista Renato Ely, que reside em Brasília, e já tem cara de projeto. O plano consiste em vender pequenos pedaços do estádio, após a sua demolição, por um valor baixo que possa ser replicado para milhões de residências de muitos torcedores gremistas.

Pedaços do Muro de Berlim foram comercializados. Reprodução / Reprodução

Os valores sugeridos, e que são utilizados na Alemanha nos pedaços do Muro, giram entre R$ 30 e 600 (valores convertidos). Considerando esses números e a quantidade de pedaços que surgiriam do Olímpico, o Grêmio poderia gerar mais de R$ 100 milhões com esta ação, que teria, também, forte apelo social.

Será preciso, no entanto, passar por algumas questões, como a contratação de uma empresa que carimbe a autenticidade de cada pedaço retirado do Olímpico.

Ação poderia gerar mais de R$ 100 milhões. Duda Fortes / Agencia RBS

O projeto prevê parte da renda disponibilizada para o Instituto Desejo Azul e até mesmo para projeto similar do Inter, que também atende crianças com dificuldades.

Em época de busca por novas receitas, o velho Estádio Olímpico entra no rol de possibilidades. O Grêmio busca alternativas para diminuir o buraco financeiro criado pelas últimas gestões, e essa possibilidade é pura realidade.

Velho Casarão ainda pode dar uma última alegria ao gremista. Valdir Friolin / Agencia RBS



