O Grêmio não soube perder na Bahia

Grêmio sofreu uma goleada na Fonte Nova. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A derrota do Grêmio para o Bahia foi conhecida pouco antes dos 10 minutos do primeiro tempo. O placar de 4 a 0 para o time da casa voltou a escancarar as dificuldades do time gaúcho quando não conta com os seus principais jogadores.

A falta de Arthur multiplicou os problemas do time de Mano Menezes. Diante disso, é preciso entender as fragilidades do trabalho realizado. Em um jogo que poderia apenas perder, o Grêmio transformou uma inferioridade que era óbvia em um verdadeiro vexame. A goleada foi barata para o time gaúcho.

Quando se imagina que o Grêmio pode vencer um jogo fora de casa, obrigatoriamente é preciso entender quem serão os escalados. Na partida deste domingo (19), o Tricolor teve, na grande maioria, jogadores que foram insuficientes por toda a temporada, e o resultado deste jogo, claro, foi reflexo disso.

O Grêmio conseguiu bons resultados nos últimos jogos, todos construídos a partir dos novos — e melhores — jogadores contratados na última janela. O problema atual é que as lesões foram tirando os nomes mais fortes do time, e a fragilidade do trabalho do departamento de futebol voltou a se apresentar. No enfrentamento contra o Bahia, o time de Mano parecia de uma divisão inferior.

O Grêmio deixa Salvador com uma partida que machuca o torcedor. Além disso, Marcos Rocha saiu de campo com uma possível lesão muscular, o que preocupa muito.