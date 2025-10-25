O "falso" dinheiro que a dupla Gre-Nal não para de procurar

Não precisa pesquisar muito para entender que a entrada de investidores no futebol brasileiro não está norteada na solidez do negócio. Está errado quem afirma que o esporte é um negócio lucrativo no país. A busca por dinheiro novo, tão encantada e levada como mantra nas gestões que fracassam, não existe se baseada nas contas que o jogo mostra. A dupla Gre-Nal não pode se perder neste encantamento e acreditar em um contexto raso e sem sentido.
Os casos de "sucesso" de dinheiro novo nos clubes brasileiros se mostram tão frágeis que não deveriam mexer um minuto com a nossa análise. Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia, que, de alguma forma, receberam aportes gigantescos, não podem servir de exemplos para tentar convencer uma horda de seguidores de uma tese que não se sustenta.
Os clubes mineiros receberam aportes de torcedores, muito apaixonados, milionários e que já deixaram claro em mais de uma manifestação que o futebol não é um bom negócio. No Galo, por exemplo, os "investidores" já procuram sair do clube para evitar um prejuízo ainda maior.
O Bahia, que recebe a parceria do Grupo City, traz a ideia de perfeição, mas ninguém que defende o assunto gosta de falar que o negócio futebol representa um perna do business principal do grupo e que trabalha, curiosamente, há mais de 10 anos, dando prejuízo. Desde de 2013, a perna esportiva do Grupo City acumula mais de R$ 73 bilhões em prejuízo. E não é difícil de entender. O futebol é um "cartão de visitas" ou um investimento em marketing de um grupo petrolífero que tem negócios no mundo todo.
O Botafogo é ainda mais simples de entender. Com caixa, um mecenas chegou ao país representando um grupo de clubes e utilizou o Botafogo como um suporte para girar jogadores. O tradicional clube carioca, mesmo com resultados fantásticos, não tem pagado contas básicas e começa a enfrentar problemas sérios. E também é simples de explicar. O negócio compra, monta time forte e caro, e vende não é um negócio que dê um saldo positivo no final do mês.
O próprio Grêmio já tem a sua história para contar. O milionário e apaixonado pelo clube Marcelo Marques, que fez uma doação de R$ 145 milhões para presentar o clube com a compra do estádio, olhou as agruras do dia a dia do negócio e resolveu não se aventurar sob pena de comprometer as suas próprias empresas em um movimento cujo prejuízo era certo.
Tudo isso se deu pela forma paternalista com que o país tratou os clubes de futebol, ensinando por décadas que, façam o que fizerem, o governo sempre iria salvar a paixão do torcedor. Esse contexto fez o ambiente errar sem risco e deu à incompetência ou à irresponsabilidade um valor meramente afetivo. A legislação trabalhista dos jogadores, por exemplo, ofende qualquer clube. O jogadores recebem para perder, e nem sequer correm o risco de ser punidos. Não existe forma de diminuir um centavo na relação contratual, mesmo que um atleta se negue a jogar. Imaginem o tamanho deste contexto ao longo de muitos anos, tanto nos dirigentes como nos jogadores.
É preciso dizer, no entanto, que existe uma solução e ela está mais perto do que se imagina. O atual nível dos gestores de Grêmio e Inter, que se entregam a vontade de treinadores e contratos populares com jogadores, precisa ser banido das estruturas. Novas pessoas, com a ideia de diminuir radicalmente os custos e investir em jogadores formados em casa e que ainda custam pouco, podem ser a salvação. Se em cinco anos o investimento for para pagar as dívidas, teremos uma vida longeva e conseguiremos passar por essa clara transição de valores, nos dois sentidos da palavra, que estamos vivendo. Dinheiro novo, puro e simples, como está sendo notado, pode ser o fim. É hora de buscar solução no que conhecemos e é real. Direito de TV, venda de jovens jogadores e força da massa de torcedores são a única receita real que o futebol, pelo futebol, tem.