O "falso" dinheiro que a dupla Gre-Nal não para de procurar

Não precisa pesquisar muito para entender que a entrada de investidores no futebol brasileiro não está norteada na solidez do negócio. Está errado quem afirma que o esporte é um negócio lucrativo no país. A busca por dinheiro novo, tão encantada e levada como mantra nas gestões que fracassam, não existe se baseada nas contas que o jogo mostra. A dupla Gre-Nal não pode se perder neste encantamento e acreditar em um contexto raso e sem sentido.

Os casos de "sucesso" de dinheiro novo nos clubes brasileiros se mostram tão frágeis que não deveriam mexer um minuto com a nossa análise. Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia, que, de alguma forma, receberam aportes gigantescos, não podem servir de exemplos para tentar convencer uma horda de seguidores de uma tese que não se sustenta.

Leia Mais Grêmio e Inter já estão rebaixados, e por motivos diferentes

Os clubes mineiros receberam aportes de torcedores, muito apaixonados, milionários e que já deixaram claro em mais de uma manifestação que o futebol não é um bom negócio. No Galo, por exemplo, os "investidores" já procuram sair do clube para evitar um prejuízo ainda maior.

O Bahia, que recebe a parceria do Grupo City, traz a ideia de perfeição, mas ninguém que defende o assunto gosta de falar que o negócio futebol representa um perna do business principal do grupo e que trabalha, curiosamente, há mais de 10 anos, dando prejuízo. Desde de 2013, a perna esportiva do Grupo City acumula mais de R$ 73 bilhões em prejuízo. E não é difícil de entender. O futebol é um "cartão de visitas" ou um investimento em marketing de um grupo petrolífero que tem negócios no mundo todo.

O Botafogo é ainda mais simples de entender. Com caixa, um mecenas chegou ao país representando um grupo de clubes e utilizou o Botafogo como um suporte para girar jogadores. O tradicional clube carioca, mesmo com resultados fantásticos, não tem pagado contas básicas e começa a enfrentar problemas sérios. E também é simples de explicar. O negócio compra, monta time forte e caro, e vende não é um negócio que dê um saldo positivo no final do mês.

O próprio Grêmio já tem a sua história para contar. O milionário e apaixonado pelo clube Marcelo Marques, que fez uma doação de R$ 145 milhões para presentar o clube com a compra do estádio, olhou as agruras do dia a dia do negócio e resolveu não se aventurar sob pena de comprometer as suas próprias empresas em um movimento cujo prejuízo era certo.

Leia Mais Candidatos à presidência não sabem o tamanho do problema do Grêmio

Tudo isso se deu pela forma paternalista com que o país tratou os clubes de futebol, ensinando por décadas que, façam o que fizerem, o governo sempre iria salvar a paixão do torcedor. Esse contexto fez o ambiente errar sem risco e deu à incompetência ou à irresponsabilidade um valor meramente afetivo. A legislação trabalhista dos jogadores, por exemplo, ofende qualquer clube. O jogadores recebem para perder, e nem sequer correm o risco de ser punidos. Não existe forma de diminuir um centavo na relação contratual, mesmo que um atleta se negue a jogar. Imaginem o tamanho deste contexto ao longo de muitos anos, tanto nos dirigentes como nos jogadores.