Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Patamar inferior
Notícia

Grêmio e Inter já estão rebaixados, e por motivos diferentes

Dupla Gre-Nal está um estágio abaixo dos principais times do continente

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS