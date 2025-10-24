Grêmio e Inter já estão rebaixados, e por motivos diferentes

É hora de trabalhar e voltar ao lugar que um dia a dupla Gre-Nal esteve. Jeff Botega / Agencia RBS

Vendo as semifinais da Libertadores, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos times brasileiros, temos a confirmação de que Grêmio e Inter estão um estágio abaixo dos principais times do continente. O risco atual de rebaixamento em uma competição não muda a condição de inferioridade que os clubes gaúchos apresentam em muitos pontos, e esta é a verdadeira questão que precisa de resposta.

Os casos são bem diferentes, mas o resultado é muito parecido. O Grêmio, por exemplo, escancarou a sua incompetência na construção do grupo de jogadores nos últimos anos. Mesmo mantendo uma base forte e com muitos jovens lançados, o clube não soube transformar essa virtude em excelência. As gestões de 2019 até hoje rebaixaram o clube no protagonismo nacional e, hoje, o alto investimento não é representado pelo time em campo.

Já o Inter, que nem sequer tem uma base forte, apostou em investimento no time principal utilizando empréstimos ou vendendo direitos de TV por longo tempo. O resultado foi o aumento de endividamento e uma dificuldade maior de sair do problema.

Mesmo com boa chance de escapar da Série B no campo, fica claro que o time do Menino Deus vai precisar de muito trabalho para retomar o seu espaço no cenário nacional. A dificuldade colorada, aparentemente, é ainda maior que a gremista.

Choque de realidade

Diante de tudo, é preciso ler além dos péssimos resultados no Campeonato Brasileiro de ambas as equipes. O rebaixamento da dupla Gre-Nal está mais do que concretizado. Será preciso trabalhar muito melhor, atacando os problemas com choque de realidade.

Ficar se escondendo na comparação da rivalidade não vai nos dar estrutura para voltar a competir com os bons trabalhos dos times sul-americanos. É hora de trabalhar e voltar ao lugar que um dia a dupla Gre-Nal esteve.

