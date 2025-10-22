Futebol da gestão Guerra seguirá mais um ano no Grêmio

Futebol na gestão Guerra seguirá no clube por mais um tempo. Camila Hermes / Agencia RBS

Se engana quem pensa que o trabalho do futebol da atual gestão termina no final do ano. Diante dos contratos longos e dos altos salários, a reformulação tradicional de todo início do trabalho não deverá acontecer em 2026.

Do grupo atual, apenas Edenilson encerra o contrato neste final de ano, o que indica que o Grêmio não terá espaço para muitos reforços no início da próxima temporada.

Jogadores como Tiago Volpi, Jemerson, Cristaldo, Pavon, Dodi e Amuzu têm contrato até dezembro de 2026, enquanto Braithwaite, Kannemann, Rodrigo Ely, João Pedro, Kike Olivera, Camilo e Lucas Esteves encerram o vínculo com o clube apenas em dezembro de 2027.

Jogadores caros, que ganham acima do que o mercado paga e que não representam solução definitiva para o Grêmio. Os nomes destacados são apenas alguns exemplos das dificuldades que serão encontradas para que se imponha uma cara ao novo trabalho.

Por outro lado, é preciso dizer que os novos dirigentes receberão mais jogadores do que os gestores que estão de saída. Um time está praticamente montado, gostem ou não, o que indica, ao menos, que o Grêmio poderá começar a temporada de forma competitiva, mesmo sem a interferência de quem esta chegando.

É preciso ter paciência

Diante de tudo, fica claro que o futebol na gestão Alberto Guerra seguirá no clube por mais um tempo, e os novos dirigentes precisarão ter paciência para não gastar mais do que a atual gestão. Os ativos que podem ser vendidos também indicam a necessidade de um executivo experiente para tentar viabilizar saídas sem grandes repercussões para o caixa do Grêmio.

Um clube centenário precisa ter tranquilidade para entender que sempre será uma continuidade, e o próximo ano será exemplar neste ponto.