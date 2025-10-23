Candidatos à presidência não sabem o tamanho do problema do Grêmio

Odorico e Caleffi precisam abrir a realidade ao torcedor. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os problemas financeiros do Grêmio estão na cara de todos, mas a política parece não entender o tamanho do buraco em que estamos. As dívidas não param de aparecer, e a tendência é de que a nova gestão precise colocar em dia obrigações de curtíssimo prazo para começar o trabalho. Mesmo diante disso, os dois candidatos falam apenas em projetos para o futuro, com novas receitas e super investimentos no futebol.

Com todo o respeito, a hora é de pensar na sobrevivência do clube. Não existe projeto sem um mínimo de alicerce. Pensar em novos jogadores sem baixar a folha é utopia. Futebol é um conjunto de ações concomitantes, e o Grêmio não pode mais acreditar em resultado futuro sem tirar grande parte do custo para dar espaço a outros gastos. O clube esta correndo sério risco se não entender isso.

É óbvio que Odorico Roman e Paulo Caleffi querem apresentar boas novidades aos torcedores, mas está na hora de pensar no futuro sem adiar nem mais um minuto esse problema. Se pensar apenas do ponto de vista popular, o Grêmio não estancará uma dificuldade que esta se tornando crônica. Pés no chão. Essa deveria ser a principal promessa.





Tenho confiança nos dois candidatos e sei das boas intenções de ambos, mas me assusta não ver a realidade ser discutida como deveria. Quem não paga fornecedor básico, deixa processos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) virarem notícia e atrasa salários de jogadores não pode falar em novo time e novos gastos. Odorico e Caleffi precisam abrir a realidade ao torcedor. Isso pode doer no início, mas é mais importante do que sonhar sem sentido.