Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Pés no chão
Opinião

Candidatos à presidência não sabem o tamanho do problema do Grêmio

Tendência é de que a nova gestão precise colocar em dia obrigações de curtíssimo prazo antes de começar a trabalhar

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS