Atraso no pagamento de patrocinador é muito mais sério do que se imagina

Alfa atrasou o pagamento ao Grêmio. Cássio Caberlon / C2 Content/Divulgação

A notícia sobre o atraso do pagamento do patrocinador máster do Grêmio se tornou a grande preocupação no clube. O maior patrocínio da história pode se transformar em uma dor de cabeça difícil de solucionar. Dos três anos contratados em valores que chegam a R$ 150 milhões, o Grêmio recebeu perto de 1/3.

Existe a possibilidade de rescisão contratual ou de, mais uma vez, a troca de contrato com outra empresa do setor, e por iniciativa do próprio patrocinador.

No início do ano, o movimento da Alfa, marca que não existia, fez Grêmio e Inter mudarem o tradicional contrato com o Banrisul. Quem pensou o negócio imaginava que a associação as grandes marcas do futebol gaúcho seria um sucesso garantido, mas esse modelo de marketing precisa de muito mais trabalho do que a simples impressão da marca. O resumo de tudo se transformou em um resultado muito abaixo do que se imaginava, e o negócio passou a ser revisto pelos investidores da empresa, todos de fora do país.

O Grêmio não fez nenhum tipo de antecipação dos valores deste contrato em razão do alto custo do dinheiro desta operação, e a análise interna é de extrema preocupação. O Inter, que não reclama de atraso mas também se mostra preocupado com a situação, teria feito a antecipação de alguns meses do contrato ao custo de 3,5% ao mês.

As especulações sobre as dificuldades para o cumprimento do contrato crescem dia a dia, e a incomodação interna começa a deixar os gabinetes do Grêmio.

O Tricolor já se associou a quatro marcas de Bets e todas deixaram o clube. O Inter já teve três experiências e, da mesma forma, não conseguiu criar um grande vínculo com nenhuma. E esta aí o ponto principal de toda essa discussão. Estamos vivendo a hora do pertencimento, da ideia fundamental de engajamento e de conexão das marcas.