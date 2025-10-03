As duas ótimas notícias do Grêmio para o jogo contra o Bragantino

Retorno de Marcos Rocha trará força e experiência contra o Bragantino. André Ávila / Agencia RBS

Está cada vez mais claro que o problema do Grêmio estava na falta de qualidade dos jogadores. A última janela de transferências, no entanto, mudou um pouco o status do time e os bons resultados começaram a aparecer.

Os jogadores cascudos indicados por Felipão e Mano Menezes deram força ao time, que consegue ser mais competitivo nos momentos de dificuldade. No jogo contra o Bragantino, o Grêmio tem duas boas notícias para o torcedor.

Mesmo com diversas lesões, o time de Mano Menezes terá dois atletas que podem mudar o contexto de qualquer jogo. Marcos Rocha descansou na partida contra o Santos e retorna ao time, dando experiência ao lado direito. Arthur, que foi substituído no segundo tempo, também estará em campo, impondo técnica apurada ao meio de campo. Os dois atletas têm grande responsabilidade na evolução do Tricolor nas últimas partidas, e isso traz otimismo para o confronto de sábado, em Bragança Paulista (SP).

Preocupação no ataque

O técnico Mano Menezes sabe que precisa tentar vencer o Bragantino, e, para isso, será preciso jogar com essa ideia. Mesmo sem Alysson, suspenso, a ideia é repetir o esquema tático, com extremas e um centroavante centralizado. Esses atacantes precisam marcar, e isso é um ponto que preocupa.

Diante de tudo, o torcedor gremista pode ter certeza que Marcos Rocha e Arthur darão a força que o Grêmio não teve nos minutos finais contra o Santos. Eles representam as boas notícias para sábado (4), dia de vencer e começar, finalmente, a brigar por vaga na pré-Libertadores.