A semana que ensina a importância de a Arena ser do Grêmio

Arena será palco de jogo-treino, de decisão do time sub-17 e de rodada do Brasileirão nos próximos dias. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio sofreu muito nos últimos anos por não conseguir ter autonomia com o seu estádio. A Arena pareceu, muitas vezes, caminhar à margem da vontade do clube, o que incomodou, e muito, o seu torcedor. Após a negociação capitaneada por Marcelo Marques e que transformou completamente a relação, o estádio tricolor passou a ser um grande aliado do clube, e os próximos dias são um exemplo claro disso.

A Arena do Grêmio vai sediar três partidas de futebol com contextos totalmente diferentes na semana que vem, e isso mostra o tamanho da diferença do atual contexto para o que vivíamos antes.

O primeiro será um jogo-treino, no sábado (11), do time principal do Grêmio contra a equipe do Brasil de Pelotas. O valor da entrada será um brinquedo, em uma linda ação referente ao Dia das Crianças.

A segunda partida será na segunda-feira (13), às 20h, entre Grêmio e Atlético-MG, válida pela final do Brasileirão sub-17. Por fim, na quinta-feira (16), O time de Mano Menezes recebe o São Paulo pelo Brasileirão.

Três eventos totalmente distintos e que, em outros tempos, não aconteceriam na Arena do Grêmio. Uma mudança importante e que irá reaproximar a torcida do estádio. Os benefícios da compra da gestão. Conseguir ter a decisão na mão do Grêmio encurta os espaços e recupera a sensação de pertencimento tão necessária para uma vida saudável entre o clube e a sua nação de torcedores.

A Arena é do Grêmio

Uma semana para ensinar a todos. A Arena tem tudo para transformar o Grêmio e a sua torcida. Depois de vários anos, podemos gritar sem constrangimento que a Arena é nossa, e esses exemplos são uma prova prática disso.