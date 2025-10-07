A reunião que mostrou a força de Felipão na CBF

Presença de Felipão mostrou que o Grêmio precisa retomar o protagonismo no alto comando do esporte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma longa reunião online, na tarde desta segunda-feira (6), contou com os principais executivos dos clubes da Série A e discutiu os problemas da arbitragem do futebol brasileiro. O Grêmio foi representado por Luiz Felipe Scolari, que fez fortes críticas ao ambiente e se mostrou preocupado com o futuro do Brasileirão. Fernando Lázaro também participou do encontro.

A presença de Felipão, mais uma vez, deu mostras da necessidade do Grêmio em retomar o protagonismo no alto comando do esporte. As últimas gestões do clube afastaram o Tricolor das decisões, e é preciso lutar por uma reaproximação. Não se trata de querer algum tipo de benefício, mas de estar próximo das tomadas de decisão. Segundo relatos, todos deram atenção e importância para a presença de Felipão, que foi o mais saudado dos presentes na sala virtual de reuniões da Confederação.

O Grêmio, além da presença na reunião, também publicou uma nota relatando os erros que entende ter havido contra o time na competição. Chama a atenção a quantidade de interferências do VAR contra o time sofreu. Segundo uma matéria do UOL, o Tricolor é um dos clubes com mais decisões contrárias por parte do árbitro de vídeo no Brasileirão.

Mesmo diante de tudo, o Grêmio não pode perder a concentração no principal objetivo do clube. Envolvido com eleições e preocupado com o extracampo, o Tricolor precisa jogar mais, superar os erros e vencer os adversários para somar pontos. A hora é de buscar algo além da fuga do rebaixamento.

Mesmo muito prejudicado, com pontos perdidos de maneira injusta pelo caminho, o técnico Mano Menezes sabe que o seu time pode mais. Esse precisa ser o objetivo. Dentro de campo, contra tudo e contra todos, o Grêmio precisa de pontos e voltar a ter a confiança do torcedor.