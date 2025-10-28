A realidade sobre a permanência de Arthur no Grêmio

Futuro de Arthur está nas suas mãos. Jeff Botega / Agencia RBS

A notícia sobre o contrato de empréstimo do volante Arthur não ter nenhuma cláusula de compra encontrou um torcedor pessimista quanto a sua permanência no Grêmio após junho de 2026. Diante das boas atuações do volante, os gremistas se mostraram convencidos de que o retorno para a Juventus é uma obviedade.

O mercado do futebol, no entanto, pensa completamente diferente, e a permanência de Arthur em Porto Alegre depende, de fato, apenas do jogador.

Arthur é o principal jogador do Grêmio, e muitos ja começam, inclusive, a pedir a presença do jogador na Seleção Brasileira. A realidade, no entanto, não indica essa possibilidade.

Aos 29 anos, o mercado de ponta na Europa não considera o jogador, e a Seleção também enxerga desta forma. Diante disso, imaginar que o seu retorno ao time italiano é possível não pode ser considerado. A Juventus não mostra nenhum interesse em contar com Arthur na próxima temporada.

Destino na mão do volante

O futebol disputado no Brasil não tem grande cartaz para jogadores que já estiveram no futebol europeu, e isso impacta muito no futuro de Arthur. O jogador, por isso, tem mercados ricos para jogar, mas pouco competitivos. O mundo árabe, por exemplo, seria um caminho natural, mas não parece ser essa a intenção do ídolo da torcida gremista.

O resumo, por tudo, é a certeza de que o destino de Arthur está nas suas mãos. Sem a opção de atuar nos gigantes da Europa, o que o colocaria no seu lugar natural, o volante poderá definir o seu próximo contrato pelas suas opções.

Se quiser um super contrato, deixará o Grêmio. Se optar por jogar no Brasil, o Tricolor deverá seguir como o seu destino. E, convenhamos, a tendência é exatamente essa. O jogador que mudou o futuro do Grêmio neste Brasileirão já deu mostras de que quer permanecer por aqui.