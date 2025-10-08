A grande vitória da estrutura do Grêmio

Força das categorias de base é a alternativa para vencer um mercado inflacionado. ANGELO PIERETTI / Grêmio, Divulgação

Existe apenas uma saída para os clubes de futebol no Brasil. Se engana quem pensa que o dito dinheiro novo das SAFs é a solução. A força das categorias de base segue sendo a grande alternativa para vencer os problemas causados por um mercado inflacionado e um negócio sabiamente deficitário.

O Grêmio, na noite desta terça-feira (7), mais uma vez, mostrou porque está na frente da grande maioria dos clubes do país. Jogando em São Paulo, o time sub-17 bateu o poderoso Palmeiras e garantiu vaga na final do Brasileirão da categoria.

O time comandado pelos talentosos Menegon, Luiz Eduardo, Gabriel Mec, Tiaguinho e João Borne garantiu vaga nas penalidades e encheu de esperança o torcedor gremista. A base do Grêmio, a cada dia, revela a excelência do trabalho que é desenvolvido em Eldorado do Sul. Essa geração, no entanto, parece ser acima da média. São muitos os atletas que servem a seleção da categoria.

Quem acompanha um pouco do que é desenvolvido no CT Hélio Dourado sabe que o resultado não é fruto do acaso. O clube revela muitos atletas de qualidade todos os anos, mesmo que o futebol profissional não tenha projeto para aproveitar a maior parte destes jogadores. São dezenas de atletas perdidos pela incompetência das gestões do próprio Grêmio.

Quando se vê um jogo como o da classificação diante do Palmeiras, tem-se a certeza de que o Grêmio seguirá forte por muitos anos. A força na formação é a única chance dos clubes no atual modelo do futebol brasileiro, e o Tricolor esta bem à frente da maioria.

Para ficar perfeito, basta apenas que os dirigentes do profissional não atrapalhem e deixem que os meninos brilhem também na Arena do Grêmio com a camisa principal.