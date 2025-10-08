Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Categoria de base
Opinião

A grande vitória da estrutura do Grêmio

Equipe que se classificou para a final do Brasileirão sub-17 parece ser acima da média

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS