A aula que Borré está dando ao Grêmio

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em época de planejamento para as próximas temporadas e uma discussão ferrenha sobre os altos custos do futebol brasileiro, o Grêmio deve olhar para exemplos próximos e que ensinam o risco de certos investimentos no futebol.

Depois de torrar gerações de jovens talentos, as novas gestões do clube precisam lutar contra os erros absurdos cometidos na compra de jogadores e que hoje atrapalham muito a realidade do Grêmio.

Borré ganha salário alto, mas está longe de ser protagonista. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O atacante Borré, do Inter, por exemplo, é destes casos que devem ser estudados para não se correr nenhum risco de repetir. Um jogador com bons números, mas longe de um protagonismo capaz de virar uma estrela no Brasil.

Um contrato longo que, somados todos os custos do Inter ao longo do negócio, ultrapassa os R$ 100 milhões. Acreditar em jogadores assim e despender fortunas não é um caminho capaz de gerar algo positivo e esse exemplo o Grêmio precisa aprender. Borré nunca foi, e nunca será, um grande protagonista e não pode receber como se fosse.

Jogadores como Arthur e Willian representam outro nível em relação a muitos que recebem fortunas e podem ter projetos de investimentos mais robustos. Uma marca da grandeza de Suárez também deve ser vista com bons olhos no ponto de vista de custo mensal.

Grêmio se perdeu quando renovou com Braithwaite. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Erro do Grêmio

O Grêmio, no entanto, se perdeu quando renovou com Braithwaite pelos valores divulgados, e são esses negócios que acabam diminuindo a competitividade do clube. Essas relações freiam a capacidade de caixa e colocou sempre o clube em um segundo plano em relação aos próprios jogadores.