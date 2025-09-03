Uma polêmica desnecessária que precisa ser esclarecida no Grêmio

Patrocinador do clube protagonizou polêmica que precisa ser esclarecida. Jefferson Botega / Agencia RBS

O último dia da janela de transferências foi bem agitado. A busca por reforços e as especulações tomaram conta das redes sociais e movimentaram os gremistas até o final do dia, e a polêmica, infelizmente, nasceu exatamente diante da grande expectativa por um grande nome.

Um dos patrocinadores do Grêmio, um plano de capitalização, pediu o engajamento dos torcedores no início da tarde indicando que, até a 0h, quem comprasse o tal plano estaria contribuindo para a chegada “de uma nova estrela” para o clube.

No início da madrugada, as mensagens de clientes que “compraram” a ideia invadiram a página do patrocinador pedindo explicações sobre a ação e nada, até o momento, foi esclarecido.

As ações de marketing são comuns e não é novidade que os patrocinadores dos clubes participem de negociações. O engajamento, inclusive, é mais orgânico do que qualquer outra ação em razão de mexer com o que mais toca a torcida. A busca por contratações é o que mais empolga, e isso obriga o Grêmio a se manifestar e esclarecer com urgência essa polêmica.

Cuidado e transparência

Um dos textos ditos pelos influencers durante o dia, dentro da Arena, afirmava que o patrocinador já havia ajudado na contratação do volante Arthur, o que deu ainda mais força e confiabilidade ao torcedor.

O nome de Willian, por isso, seria a obviedade, mas mensagens respondidas pela conta oficial do patrocinador no Instagram permitiam que a torcida pensasse em mais um reforço. O compartilhamento de conteúdos como esse aumentam o alcance e a curiosidade. É necessário ainda mais cuidado e transparência por parte do Grêmio, que é a base de todo esse contexto.

A diretoria do Grêmio precisa agir rápido e esclarecer qual foi de fato a participação deste patrocinador nos negócios envolvendo reforços, sobretudo na questão de Willian. Sobre Arthur, também é necessário que se diga se houve, ou não, a participação deste anunciante no negócio.

Nos dias de hoje, o futebol sofre questões que diminuem a sua credibilidade e espanta torcedores, e o Grêmio, convenhamos, não pode correr o risco de contribuir com isso. E é fácil resolver. Basta apenas que se esclareça o quanto antes.