Um Gre-Nal que ensinou muita coisa

Willian elevou o nível do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio precisava ganhar e ganhou. Mesmo com jogadores recentemente contratados, o Tricolor foi superior o tempo todo e só não venceu de maneira mais fácil em razão de uma arbitragem vergonhosa no Estádio Beira Rio.

Foram dois pênaltis, sendo um escandaloso, marcados contra o Grêmio e que acabaram endurecendo o confronto. O jogo, no entanto, teve uma série de ensinamentos.

O primeiro surge da qualidade. Depois de muito tempo, vimos um Grêmio com jogadores de outro padrão. A chegada de Willian, Marcos Rocha e Arthur mudaram o time de Mano Menezes de tamanho, e o resultado foi consequência da superioridade destes atletas. Os coadjuvantes do Tricolor evoluíram em razão da presença destes jogadores no time.

O segundo fator surge nas apostas do treinador. As vezes, descartamos atletas e desconsideramos as questões de ambiente para escalar um time. O Gre-Nal reabilitou definitivamente Cuéllar, por exemplo. O volante colombiano voltou a jogar bem e já é uma realidade do novo momento do Grêmio. A escolha por Edenilson também merece elogio. O contestado volante fez a sua melhor partida com a camisa tricolor.

O Grêmio, agora, tem dois compromissos na Arena. Na quarta-feira (24), contra o Botafogo, o time de Mano Menezes precisa confirmar e voltar a vencer em casa. Depois, no domingo, o adversário será o Vitória e, finalmente, o Grêmio terá a chance de respirar no Brasileirão.

O Gre-Nal ensina, e o time gremista só precisa entender o que aconteceu no Beira-Rio para buscar, sem sustos, o melhor caminho do momento.