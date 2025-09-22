Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Lições do clássico
Opinião

Um Gre-Nal que ensinou muita coisa

Grêmio precisa entender o que aconteceu no Beira-Rio para buscar o melhor caminho

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS