Um goleiro craque no caminho do Grêmio

Convocado para a seleção brasileira sub-17, Gabriel Menegon é um dos grandes destaques da base gremista. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

A escola de goleiros do Grêmio é tradicional e muito valorizada no futebol brasileiro. Nos últimos anos, no entanto, os jovens da posição não conseguiram grande projeção, tanto internamente como no cenário nacional. Um novo nome, porém, começa a ganhar espaço e o clube parece estar diante de um atleta diferenciado.

Convocado para a seleção brasileira sub-17, Gabriel Menegon é considerado por todos como um goleiro craque. Mesmo ainda com 16 anos, o jovem jogador ostenta um físico privilegiado e demonstra, jogo a jogo, não se tratar de um jogador qualquer. Com 1,96m, ele representa uma esperança para uma posição sempre difícil de se contratar.

Titular da seleção e presença certa no mundial da categoria, Menegon já desperta o interesse de olheiros de grandes clubes da Premier League. O Grêmio tem a garantia contratual, mas já estuda um novo plano de carreira para o jogador. Se confirmar o que vem apresentando, ele deve, ao voltar da Seleção, ser titular do Sub-20 na Copa São Paulo e integrar o profissional já em 2026. Uma nova joia e que vai vencer etapas exclusivamente pelo seu talento.

As categorias de base do Grêmio vivem um momento único, com uma geração considerada excepcional e que deve gerar muitos frutos esportivos ao clube. Gabriel Menegon é uma dessas pérolas e o Grêmio poderá reviver uma história de sucesso da conhecida escola de goleiros do clube.