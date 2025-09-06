Um bastidor assustadoramente preocupante no Grêmio

João Borne (E) é um dos destaques da base tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Três jovens promissores e um negócio das arábias. Assim poderíamos definir o que rolou nos últimos dias nos bastidores do Grêmio e que envolveu uma parte da geração considerada de ouro por quem acompanha a base tricolor.

Em meio às notícias sobre uma possível proposta por Gabriel Mec para o futebol ucraniano, surgiu uma possibilidade de João Borne, Danilo e RJ, outros três talentos de Eldorado, irem jogar no mundo árabe, e o assunto precisa muito ser discutido.

Muitos profissionais de análise de desempenho, alguns deles com passagem pelo próprio Grêmio, estão tentando mudar o rumo do futebol no mundo árabe.

A procura por jovens jogadores, por isso, tem sido uma rotina diária destes profissionais, sobretudo quando grandes clubes não têm dinheiro para conter esse tipo de avanço. O Grêmio, por exemplo, é um dos roteiros conhecidos por esses olheiros e, na última semana, quase teve uma triste história para contar.

A necessidade de fazer caixa acabou abrigando, nos últimos dias, algo perigoso para o futuro do Grêmio. Uma tentativa, por meio de uma proposta irrisória, de contratar três jovens atletas do clube ganhou até reuniões com cara de avanço e a tentativa de convencimento dos pais de alguns atletas ligou um alerta definitivo.

O Grêmio, de fato, chegou a trabalhar para que a venda de três jogadores ainda desconhecidos do torcedor fosse concretizada. O que é gravíssimo. Ao final da gestão, uma venda de jogadores para o mundo árabe seria a cereja do bolo da incompetência destes últimos anos do futebol do clube. Principalmente porque o motivo do negócio seria, apenas, a entrada de receita e incremento do caixa. A análise técnica individual e de futuro destes jogadores ficou em segundo plano nesta negociação.

Há não muito tempo atrás, o Grêmio festejou os valores arrecadados pela venda de uma geração inteira, como se estivéssemos falando de uma safra de trigo. Agora, João Borne, Danilo e RJ estiveram perto de deixar o clube por muito pouco dinheiro, escancarando que o projeto é de ajuste financeiro, quando deveria ser, por óbvio, o futuro do Grêmio.