Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Base tricolor
Opinião

Um bastidor assustadoramente preocupante no Grêmio

Tentativa de vender três jovens promessas por  valor irrisório expõe fragilidade do clube; a análise técnica individual e de futuro destes jogadores ficou em segundo plano

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS