Semana tem a pior das notícias para o Grêmio

Mano Menezes prepara a equipe para o Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

As primeiras notícias produzidas na retomada dos treinos no Grêmio assustam ainda mais o torcedor. O lateral direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius, que foram desfalque contra o Mirassol, não treinaram com os demais companheiros e passam a ser dúvidas para o clássico Gre-Nal 448 de domingo (21).

A ideia de contar com os dois jogadores contra o Inter trouxe uma certa tranquilidade para os gremistas. A falta de opções de Mano Menezes é um dos pontos que recebem críticas e, mais uma vez, isso será assunto nesta semana. O Grêmio não tem conseguido ultrapassar a barreira do médio neste campeonato e, além das críticas ao treinador, as reposições também apresentam muitos problemas.

Sem a confirmação de Marcos Rocha e Carlos Vinícius, o Grêmio pode ter João Pedro e André Henrique como substitutos e isso representa um decréscimo de qualidade ao time neste momento. Teremos quatro treinos até a definição da equipe para o clássico, e a torcida é pela recuperação de todos os titulares.

Os problemas do Grêmio são escancarados, mas é preciso dizer que as lesões têm prejudicado muito a evolução do time. Villasanti, Balbuena, Monsalve, Riquelme e Braithwaite, além de outros, são nomes que estariam auxiliando a montagem do time contra o Inter, e é por isso que o Grêmio aposta todas as suas fichas na recuperação de Marcos Rocha e Calos Vinícius.