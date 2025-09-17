Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Dúvidas
Opinião

Semana tem a pior das notícias para o Grêmio

O time não tem conseguido ultrapassar a barreira do médio neste campeonato e as lesões tiram a paz do torcedor

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS