Sem Marcelo Marques, eleição no Grêmio tem novo cenário e um favorito ao cargo de presidente

Eleição definirá quem terá a responsabilidade de levar o Grêmio ao topo em 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio terá uma acirrada eleição nos próximos meses. Essa é a primeira certeza após a desistência definitiva de Marcelo Marques da candidatura à presidência. O cenário, sem o empresário, se abre completamente e as articulações ganharam a madrugada, com novidades e um destacado favorito.

A primeira iniciativa do grupo que tinha Marcelo Marques como líder é tentar convencer Celso Rigo a assumir a disputa como cabeça de chapa. Não conseguindo êxito, Antônio Dutra Junior deve ser confirmado como candidato. Outro nome que pode ressurgir é o de Denis Abrahao, que também havia desistido da disputa e tinha aberto apoio ao dono da Marquespan.

O grande favorito, no entanto, volta a ser Paulo Caleffi, que conta com grande prestígio junto ao torcedor e tem Danrlei como um de seus principais apoiadores. O ex-vice de futebol não se manifestou sobre essa possibilidade, mas muitos conselheiros tentam o convencer a retomar a sua candidatura.

O futebol é dinâmico e a eleição do Grêmio está em aberto. Novos nomes podem surgir e esse é o assunto nos bastidores tricolores desde o anúncio de Marcelo Marques. A primeira amostragem tem data marcada. No sábado (27), o Grêmio enfrenta a eleição para o Conselho e nós já saberemos quais tendências irão definir os novos caminhos do clube.