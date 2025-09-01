Samurai, Mano e os cascudos: chegou a hora de acreditar no Grêmio

Agora é trabalhar mais forte e agregar os reforços consolidando uma equipe titular. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O empate do Grêmio contra o Flamengo precisa ser visto como um pontapé inicial para um novo momento do time no Campeonato Brasileiro. A atuação de alguns jogadores e a dedicação do grupo no jogo do Maracanã demonstram que um outro caminho para o time gremista e esta na hora de começar a acreditar nisso.

A primeira grande notícia está em alguns reforços que demonstram agregar qualidade ao grupo tricolor. A estreia de Samurai Noriega encheu os olhos dos gremistas, tanto como zagueiro como volante. Além de acertar todas as jogadas defensivas, o peruano ainda participou da jogada que originou o gol de empate do Grêmio com um belo lançamento.

Carlos Vinícius voltou a mostrar que vai ajudar muito o time. Como centroavante de característica, ele conseguiu brigar com os zagueiros do Flamengo e fez com que a equipe pudesse respirar no meio de campo. Agora, jogando na Arena, Vinícius poderá ser fundamental para a criação ofensiva do time.

Outro ponto positivo está nos cascudos, e dois nomes agregam um pensamento vitorioso para o time. Esse ponto foi bem notado no Rio de Janeiro. Cuellar, Kanneman e Marcus Rocha foram muito bem no jogo e o Grêmio ganhou muito com o bom momento destes jogadores.

Um time de futebol que quer enfrentar grandes adversários e jogos com pressão, precisa de jogadores assim. Agora, falta apenas um jogador para agregar tecnicamente no setor ofensivo para transformar o Grêmio no Brasileirão. Se não quiser sofrer, a diretoria precisa entender que o jogo no Maracanã também ensinou isso.

Por tudo, um domingo de boas notícias para o torcedor e que merece valorização de todo o componente tricolor. Agora é trabalhar mais forte e agregar os reforços consolidando uma equipe titular. Feito isso, a Arena vai jogar em favor do time e as vitórias virão.