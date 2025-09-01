Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Pontapé inicial
Opinião

Samurai, Mano e os cascudos: chegou a hora de acreditar no Grêmio

Um domingo de boas notícias para o torcedor e que merece valorização de todo o componente tricolor

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS