Risco de demissão conjunta agita a semana da dupla Gre-Nal

Grêmio e Inter vivem péssimos momentos técnicos e a semana termina com um enfrentamento entre ambos. E aí entra o ineditismo. A dupla Gre-Nal pode ter a demissão dos seus treinadores em caso de empate no clássico, algo que nunca aconteceu. Um jogo diferente e que ganha grande importância em razão disso.
O Grêmio afunda pela incompetência. Nos últimos dois anos, o Tricolor gasta fortunas e não consegue deixar a zona de risco no Campeonato Brasileiro. Nos próximos jogos, mais uma vez, novos jogadores viraram a esperança do clube e o torcedor já não acredita mais no trabalho que é realizado. Mesmo assim, por ser tratar de um confronto tão importante, a vitória é vista como uma luz no fim do túnel. Qualquer outro resultado e tudo deverá mudar no Grêmio.
Do lado colorado, mesmo que por caminhos diferentes, o ambiente parece ter o mesmo sentimento. Um time que não se resolve e com jogadores muito abaixo do que já fizeram, o time do Internacional também joga o Gre-Nal com a pressão do fim do trabalho. O técnico Roger Machado, assim como Mano Menezes no Grêmio, precisa de um bom resultado para seguir a frente do time do Beira Rio.
Teremos, por tudo, um jogo único e histórico. A chance de demissão dos dois treinadores deixa o Gre-Nal eletrizante. Uma vitória acalma, mas apenas um dos lados poderá respirar tranquilo. Assim começa a semana que, com certeza, será das mais tensas para a eterna rivalidade.