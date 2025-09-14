Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Instabilidade
Opinião

Risco de demissão conjunta agita a semana da dupla Gre-Nal

Grêmio e Inter podem desligar seus treinadores em caso de empate no clássico

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS