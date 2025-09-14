Risco de demissão conjunta agita a semana da dupla Gre-Nal

Mano e Roger começam a semana Gre-Nal pressionados. Colagem sobre fotos de Angelo Pieretti e Ricardo Duarte / Grêmio/Divulgação,Inter/Divulgação

Grêmio e Inter vivem péssimos momentos técnicos e a semana termina com um enfrentamento entre ambos. E aí entra o ineditismo. A dupla Gre-Nal pode ter a demissão dos seus treinadores em caso de empate no clássico, algo que nunca aconteceu. Um jogo diferente e que ganha grande importância em razão disso.

O Grêmio afunda pela incompetência. Nos últimos dois anos, o Tricolor gasta fortunas e não consegue deixar a zona de risco no Campeonato Brasileiro. Nos próximos jogos, mais uma vez, novos jogadores viraram a esperança do clube e o torcedor já não acredita mais no trabalho que é realizado. Mesmo assim, por ser tratar de um confronto tão importante, a vitória é vista como uma luz no fim do túnel. Qualquer outro resultado e tudo deverá mudar no Grêmio.

Do lado colorado, mesmo que por caminhos diferentes, o ambiente parece ter o mesmo sentimento. Um time que não se resolve e com jogadores muito abaixo do que já fizeram, o time do Internacional também joga o Gre-Nal com a pressão do fim do trabalho. O técnico Roger Machado, assim como Mano Menezes no Grêmio, precisa de um bom resultado para seguir a frente do time do Beira Rio.