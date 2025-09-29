Os novos caminhos de Celso Rigo e Marcelo Marques

Chapa de Marcelo Marques e Celso Rigo obteve 120 cadeiras na eleição para o Conselho Deliberativo. Montagem com fotos de Jefferson Botega e Camila Hermes / Agência RBS

Os bastidores do Grêmio seguem em ebulição. Depois de uma eleição que escancarou o protagonismo dos empresários Celso Rigo e Marcelo Marques, o Tricolor deve viver uma eleição presidencial com um novo cenário. A participação dos dois parceiros do clube será bem diferente, e a tendência, neste momento, é de que eles não participem do processo eleitoral da mesma maneira.

Marcelo Marques já informou que vai se afastar completamente da política do Grêmio e, com isso, não emprestará o seu prestígio a nenhum candidato. Marques, inclusive, vai antecipar a entrega da gestão da Arena ao clube. Inicialmente marcada para o dia 1º de janeiro de 2026, o Grêmio vai receber do staff do empresário a responsabilidade da gestão no dia 1º de novembro.

A transição já está em curso, e Marcelo Marques entregará o estádio com todas as benfeitorias, como gramado e iluminação, totalmente quitadas. A ideia do empresário é voltar a morar em São Paulo e cuidar da expansão da sua empresa.

Celso Rigo também deve modificar a sua participação na eleição presidencial. A tendência, neste momento, é de que ele não apoie nenhuma candidatura. A tendência indicava o apoio a Antônio Dutra Junior, mas isso não deve se confirmar. Rigo é considerado o grande diferencial da eleição após a saída de Marcelo Marques, e a sua decisão é tratada com muito cuidado por ele.

Está cada vez mais difícil de entender o caminho da corrida presidencial. O cenário sem os dois empresários muda completamente, e a tendência é de que tudo comece do zero, com novas e mais extensas articulações.