Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Preparados
Opinião

O que se fala da parte física de Arthur e Willian

Há a possibilidade de o volante e o meia estarem em campo contra o Mirassol, dia 13

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS