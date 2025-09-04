O que se fala da parte física de Arthur e Willian

Arthur já vem treinando com a equipe. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio mudou completamente de fotografia. O time sem nenhum grande protagonista deu lugar a figuras importantes do futebol e mudaram o patamar do tricolor. Existe, no entanto, preocupação sobre a parte física do volante Arthur e do meia Willian, que prometem ser as estrelas da equipe de Mano Menezes no segundo sempre.

O volante já treina normalmente no CT e as informações é de que não levará muito tempo para chegar a sua forma ideal. A estreia de Arthur segue sendo prevista para o jogo contra o Mirassol, no dia 13, na Arena.

O Grêmio deve ter, com isso, Cuéllar ao lado do craque que comandou o tricolor na Libertadores de 2017, e isso confirma um outro nível em relação ao meio campo que o tricolor escalava anteriormente.

Willian, que ainda não foi anunciado, tem data para chegar em Porto Alegre e o Grêmio já tem conhecimento sobre o seu estágio físico. Sem jogar desde o dia 10 de maio, o craque de duas Copas do Mundo vem treinando forte com um staff digno das grandes estrelas e esta em um bom nivel atlético, faltando, claro, ritmo de jogo para estar mais competitivo.

Sua participação, por isso, pode também ocorrer no jogo contra a equipe paulista, mas dificilmente Willian começaria como titular esta partida.

Acerto e expectativa

A mudança de fotografia é um acerto da diretoria e a força de nomes como Arthur e Willian indicam algo bom para o Grêmio. O torcedor já entendeu o recado e a tendência é que a Arena receba um dos melhores públicos do ano contra o Mirassol.

Os novos reforços, se depender do esforço deles mesmos, estarão à disposição do treinador e darão ainda mais brilho ao jogo.