Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mudanças
Opinião

O novo time do Grêmio vai mostrar um Mano Menezes 2.0

Com os reforços, a equipe poderá jogar de forma diferente do que vem fazendo

