O novo time do Grêmio vai mostrar um Mano Menezes 2.0

Mano Menezes tem condições de fazer o Grêmio atuar com mais posse de bola.

Os carimbos acompanham trabalhos no futebol e um espaço cercado de preconceito tem muita resistência em entender mudanças. O técnico Mano Menezes é apenas mais um profissional que sofre com estas questões. O estigma de defensivista o acompanha e a diferença dos grupos é desconsiderada quando se faz qualquer tipo de análise prévia do trabalho.

O Grêmio agregou jogadores importantes nesta janela e o momento de ver um novo time tem hora marcada para ocorrer. Não podemos, por óbvio, exigir resultados imediatos em razão do curto tempo de trabalho, mas podemos entender que a forma da equipe atuar será completamente diferente.

A chegada de um centroavante de ofício muda a movimentação ofensiva, e Arthur e Willian colocarão qualidade ao setor de meio-campo. Apenas estes três movimentos já irão permitir uma maior ambição na estratégia de jogo do treinador.

A equipe tricolor agregou lideranças importantes, que darão experiência e solidez nos momentos de dificuldade de qualquer partida, e esse também é um ponto que precisa ser valorizado. O Grêmio terá, no mínimo, seis novas caras e isso garantira ao treinador opções que não teve até o momento por aqui.

Por tudo, o treinador tricolor prepara uma equipe base com Volpi, Marcus Rocha, Noriega, Kanneman e Marlon; Cuellar, Arthur, Willian e Alisson; Kike (Braithwaite) e Carlos Vinícius.

Além dos nomes, o Grêmio jogará diferente, com mais posse de bola e uma tentativa mais clara de pressionar o adversário perto do seu gol. Vem aí um Mano Menezes 2.0, e nós vamos torcer muito para dar certo.