Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Futuro tricolor
Notícia

O novo descaso com uma joia da base do Grêmio

Jefinho, que por muito tempo foi considerado o grande nome da base, hoje é tratado com desconfiança internamente

