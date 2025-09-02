O meia Willian e o poder de multiplicação dos 10 milhões de euros de Marcelo Marques

Willian deve ser anunciado como reforço do Grêmio. MANAN VATSYAYANA / AFP

A tentativa de contratar Roger Guedes virou uma grande oportunidade para evoluir o Grêmio no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E não pensem que a desistência frustrou alguém no Tricolor.

Sem o acerto com o atacante do Al Rayan, o Grêmio optou por utilizar os 10 milhões de euros cedidos por Marcelo Marques para contratar jogadores que mudaram completamente a fotografia do time. O experiente meia Willian, pelo que se fala nos bastidores, deve ser o último reforço de uma leva que está sendo muito bem recebida pela torcida.

Confirmando o ex-craque da Seleção Brasileira, a espinha dorsal do Grêmio estaria pronta e com experiência para encarar os desafios dessa temporada e começar o trabalho da nova gestão com meio caminho andado.

Marcos Rocha, Balbuena, Noriega, Carlos Vinícius, Arthur e, se confirmar, Willian, se juntam a Kannemann, Cuéllar, Villasanti e Braithwaite para montar um time que pode receber os jovens da base do Grêmio com tranquilidade e trabalhar com ótima perspectiva.

Bons presságios

É verdade que alguns destes jogadores já estão caminhando para o final de carreira, mas a base consolidada de profissionalismo de Marcos Rocha e Willian, os mais velhos do grupo, traz bons presságios ao Grêmio. Estava na hora do Tricolor colocar jogadores de hierarquia e que traduzam vitórias e títulos no seu ambiente. A mudança drástica de fotografia, por óbvio, tem essa marca.

Curiosamente, Mano Menezes irá enfrentar o mesmo time paulista no próximo dia 13, e a força da janela tricolor estará em campo. Volpi, Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Alysson e Kike Olivera (talvez Willian); Braithwaite e Carlos Vinícius dão outra cara ao time e trazem junto o apoio do torcedor gremista.

Por tudo isso, precisamos elogiar a ação dos atuais dirigentes do Grêmio que agiram rápido diante da oportunidade que se criou. Sobre Marcelo Marques, cabe aplaudir, mais uma vez, a sua ação de gremista genuíno, sem vaidades. A força da união, neste caso, fez o Grêmio sair fortalecido diante de uma dificuldade que se transformou em solução rapidamente.