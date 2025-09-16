Mano está se despedindo do comando do Grêmio

Gre-Nal pode ser a última chance para Mano seguir no Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Uma cláusula contratual definida no início da relação entre Grêmio e Mano Menezes indicava um momento diferente do que estamos vivendo.

Tanto o treinador como o clube imaginavam um time mais sólido e uma posição muito melhor no Campeonato Brasileiro. A vaga na Libertadores era o ponto de corte para a permanência do técnico no comando do Grêmio, de forma automática, no próximo ano. E isso está cada vez mais longe.

Quando chegou, Mano Menezes imaginou que a equipe iria se recuperar, mas o time seguiu capenga e pouco competitivo. O Grêmio, então, virou-se para o mercado como tábua de salvação e as coisas seguiram dando errado. No atual momento, tudo indica que a briga do Tricolor estará longe de uma vaga para a Libertadores, e isso será definitivo para o treinador na relação com clube.

O Grêmio trocará de gestão no início de dezembro, mas ainda não há definição sobre quem irá comandar o time. Existe a vontade de manter Mano Menezes, mas isso passa por uma resposta mais efetiva do time em campo. Os novos reforços podem revitalizar a equipe e a esperança ganhar uma nova forma, mas o tempo está se esgotando.

Por tudo isso, está na hora da resposta, e o Gre-Nal parece ser a última chance. A despedida de Mano Menezes no comando do Grêmio está em curso e é preciso vencer o Inter para se tentar conter essa tendência. Um jogo que, por si só, já vale muito, e que, diante de todo o ambiente tricolor, deve ser encarado como uma decisão.