Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Não engrenou
Análise

Mano está se despedindo do comando do Grêmio

Treinador renovaria com o clube se conseguisse vaga para a Libertadores

