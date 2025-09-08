Grêmio muda conduta para evitar assédio a jovens talentos

Atacante Gabriel Mec é uma das joias da base do Grêmio. ÂNGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

Dois episódios ocorridos nas últimas semanas estão mudando a rotina dos clubes que pensam em formação no futebol brasileiro. O Corinthians e o Athletico Paranaense perderam atletas para Bahia e Cruzeiro, respectivamente, a acenderam o alerta de todo o contexto do futebol do país.

Segundo a lei do Brasil, um atleta de futebol profissional tem, para o mercado interno, a sua rescisão contratual relacionada ao valor do seu salário mensal. Isso faz com que jogadores em início de carreira tenham multas baixas nas negociações com os clubes brasileiros. Um jogador que ganha 4 mil reais, por exemplo, tem uma multa de 8 milhões, o que é baixo quando se trata de talentos que valem muitos euros nos ricos mercados do mundo.

Esse alerta acabou chegando nos gabinetes do Grêmio, que, prontamente, procurou muitos dos seus principais talentos para refazer os contratos definindo cláusulas que pudessem garantir maior tranquilidade ao clube.

Uma medida acertada diante de um cenário que se modifica a cada dia. Os clubes nacionais que estão associados à grandes agremiações na Europa entenderam esse caminho, e começam a procurar os atletas sem as travam que muitas vezes as multas para o exterior determinam.

Felizmente, o Grêmio parece ter acordado para um risco real de perder os seus talentos e já está se adequando ao novo contexto. João Borne, o talentoso atacante do sub17, já assinou um novo contrato um ano após ter assinado o primeiro e outros devem tomar o mesmo rumo.