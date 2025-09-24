Grêmio, a demissão de Renato e as "arquibancadas" virtuais

Renato pediu demissão após eliminação na Sul-Americana. Marina Garcia / Fluminense

Renato tem razão. O desabafo do demissionário técnico do Fluminense logo após a eliminação da Sul-americana, em casa, para o Lanús, precisa ser recebido como reflexão. O sempre ídolo gremista não resistiu, mais uma vez, a passionalidade do resultado e a força impositiva do novo mundo de opiniões das redes sociais. Estamos na era de uma arquibancada virtual sempre lotada, e está na hora de entender isso.

A comunicação mudou, e a força das redes sociais amplifica a crítica e o elogio como um gigantesco estádio sempre ativo. Isso tem mudado as relações do futebol, e Renato voltou a falar forte contra essa realidade.

Ele está certo quando relata a extremidade e instabilidade destas relações, sobretudo de quem tem muita representatividade, mas precisa se convencer que essa é a nova verdade. O mundo é extremo, simples assim, e o futebol é apenas mais uma representação desta realidade.

Só irá sobreviver profissionalmente a essa pressão quem souber ler e relativizar esse contexto. Mano Menezes sofreu duras críticas e teve imposta a sua saída por um grande grupo de torcedores do Grêmio.

No Gre-Nal, após uma vitória construída pela estratégia do treinador, poucos fizeram questão de lembrar a importância do técnico no jogo e nós até podemos críticar esse silêncio, mas nunca a opinião original.

Nesta quarta-feira (24), contra o Botafogo, tudo pode mudar, e aquelas críticas poderão reaparecer. Mano terá que entender e respirar. E assim é o novo futebol. A "arquibancada", agora, está sempre lotada e pronta para vaiar e aplaudir.

Renato, Mano, Roger, Felipão, Tite, Coudet e outros tantos têm adeptos ferrenhos e críticos contumazes, e essas opiniões, agora, não silenciam após as luzes dos estádios apagarem. Quando o resultado se define, tudo é amplificado, dando valor a aplausos constantes ou a vaias que não permitem mais um sono tranquilo. O futebol é a emoção extrema, agora reverberada, e todos precisam entender.