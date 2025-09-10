Estêvão e um bastidor que machuca a política de futebol do Grêmio

Jovem marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira contra o Chile. Mauro Pimentel / AFP

O craque Estêvão, do Chelsea e da Seleção Brasileira, já esteve ao alcance do Grêmio. Um bastidor do jovem talento, que ganhou notoriedade defendendo o Palmeiras, escancara um dos tantos erros que fez o Tricolor deixar o topo do país e, inclusive, visitar a Segunda Divisão no ano de 2021.

A fotografia de um clube é as suas tomadas de decisão, esta entranhada nessa história. Uma matéria do ge.globo revelou que Estêvão, que ainda atuava no Cruzeiro com 13 anos e já tinha grande destaque no ambiente de base do país, esteve perto de jogar no Grêmio.

O time gaúcho optou por não avançar na negociação em razão do valor mensal que teria que investir. O hoje craque da Seleção Brasileira custaria cerca de 60 mil reais por mês ainda sendo um mero projeto, e esse foi o grande impeditivo.

O Palmeiras conseguiu medir o futuro e não teve medo de investir. Naquele ano, o Grêmio decidiu com o time paulista a Copa do Brasil e de lá pra cá a distância entre os clubes só aumentou.

Exemplo extremo

Esse é um pequeno bastidor que revela um pensamento sobre política de futebol. O Grêmio, naquele momento, gastava e aumentava seus custos com jogadores mais velhos e vendia rapidamente os seus talentos.

O clube arrecadou mais de R$ 1 bilhões em vendas de atletas da base neste período, e, mesmo assim, não montou um time capaz de conquistar um grande título ou investiu em patrimônio que pudesse tranformar esse ativo em legado.

Hoje, em outro estágio, o Grêmio precisa rever seus conceitos e tentar entender o caminho que tomou. Um clube formador e que, historicamente, conquistou os seus grandes títulos com a força deste trabalho, precisa parar de gastar muito com jogadores que não tem expressão.

O caso Estêvão é um exemplo grosseiro e extremo, mas pode ser entendido como uma fotografia de todo o processo que o Grêmio passou. A hora é de investimento na base e cuidado total com o dinheiro no grupo principal.