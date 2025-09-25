Empate do Grêmio com muitas informações, boas e más, na Arena

Willian mostrou mais uma vez o quanto é diferenciado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Botafogo, na noite desta quarta-feira (24), na Arena em um jogo que deixou uma série de mensagens importantes, e que precisamos comentar uma a uma. O resultado fez o Tricolor subir uma posição na tabela, e trouxe ainda mais responsabilidade para o jogo do próximo domingo.

A estreia de Willian na casa tricolor mostrou um jogador diferenciado por mais de 60 minutos, e ficou claro que o crescimento da equipe passa muito pela qualidade dos novos reforços.

Marcos Rocha foi outro que confirmou a evolução do time. Por outro lado, sem Arthur e Cuéllar, a equipe de Mano Menezes perdeu muito na abertura do meio de campo e isso foi determinante para o Grêmio não conseguir a vitória.

Outro ponto de reflexão da noite na Arena foi o pequeno público. Pouco mais de 18 mil torcedores estiveram no estádio no difícil enfrentamento contra o Botafogo. Para o jogo de domingo, contra o Vitória, será preciso tomar ações para engajar a torcida. A equipe gremista precisa voltar a vencer em casa e o apoio da torcida será fundamental.

Por tudo, o resultado acabou sendo frustrante para o Grêmio, mesmo que o Botafogo seja um dos bons times do Campeonato Brasileiro. O rendimento da equipe trouxe uma ideia de que o rebaixamento deixou de ser um risco para o Tricolor. Por outro lado, já são quatro jogos sem vitória em casa e isso precisa ser modificado. Essa na hora de vencer na Arena e buscar outras ambições na competição.