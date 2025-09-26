Como resolver o maior problema de Mano Menezes

Treinador retorna à beira do gramado neste fim de semana após cumprir suspensão. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio melhorou com os reforços. Isto é fato. Willian, Arthur e Marcos Rocha, especialmente, deram outra cara ao time tricolor. Dois desfalques, no entanto, geraram uma grande preocupação, e é isso que está tirando o sono do ambiente gremista. Sem Braithwaite e Carlos Vinícius, a pergunta que fica é sobre quem será o homem gol do técnico Mano Menezes nos próximos jogos.

Contra o Botafogo, o Grêmio começou a partida com André Henrique. Mesmo que tenha mostrado muito esforço e boa movimentação, na hora de decidir, o jovem centroavante não conseguiu aproveitar. Outro que entrou foi o promissor Jardiel, que também não conseguiu vencer os zagueiros adversários.

Dentro da normalidade e sem grandes improvisações, Mano Menezes tem apenas André e Jardiel como opções. A necessidade de soluções, entretanto, pode obrigar o treinador a buscar novas soluções, e esta é a grande dificuldade.

No atual contexto do Grêmio, apenas um menino de 17 anos tem força de surpresa. João Borne, o camisa 10 do time sub-17, tem 25 gols em 28 jogos nesta temporada, e merece ser analisado pela comissão do time principal. A sua utilização, por óbvio, não deve acontecer, mas o treinador terá que pensar logo uma solução para a falta de gols do Grêmio, e o menino tem moral para isso.

Está na hora de resolver este grande problema. Se quiser algo a mais no Brasileirão, o Grêmio precisará fazer gols jogando em casa e as opções atuais não parecem ser suficientes, mesmo que mereçam mais oportunidades.

O jogo contra o Vitória será mais um teste e Mano Menezes deve estar pensando em todas as possibilidades para resolver o problema. Às vezes, a única forma de salvar é sendo criativo e o técnico do Grêmio sabe disso.