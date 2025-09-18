Atenção total! O Grêmio não pode vender a sua principal joia

A multa para saída do jovem supera os 60 milhões de euros. Angelo Pieretti / Grêmio

O meia Gabriel Mec voltou a ser assunto fora de campo. Uma frase do presidente Alberto Guerra chamou a atenção de todos e deixou claro que existe risco do Grêmio vender o seu jovem talento a qualquer momento.

Disse o dirigente, que "não depende do clube" essa questão. E isso, convenhamos, não pode acontecer. Se o Grêmio quer retomar o protagonismo, precisa, urgentemente, terminar com esta história.

O Grêmio tem contrato em vigor e não pode permitir a saída do promissor jogador neste momento. A multa para saída de Gabriel Mec supera os 60 milhões de euros e qualquer valor abaixo disso envolve a anuência explícita do clube.

Ou seja, mesmo que qualquer equipe do mundo queira o jogador, basta o Grêmio definir que não vende e o assunto só muda se pagarem a multa rescisória. Isso se o jogador estiver de acordo, o que também não parece claro neste momento.

Vender promessas é um tiro no pé

A necessidade de vender jogadores parece, mais uma vez, ser a principal questão no Grêmio. Falta muito dinheiro para fechar as contas neste final de gestão, e a diretoria parece não ter forças para conter qualquer avanço dos clubes da Europa em relação aos jovens de talento.

É preciso dizer que Mec só deixaria o Grêmio no mês de abril de 2026, quando completa 18 anos. A venda, por isso, pode ser feita a qualquer tempo.

Chegou a hora de dar um basta nesta história. Se o Grêmio quer, de fato, lutar para retomar o topo do continente, será preciso romper com essa lógica perversa. Gastar mal em contratações sem sentido e precisar vender a qualquer preço jovens talentos vão levar o Grêmio a um buraco sem saída.

Definitivamente, vender Gabriel Mec neste final de ano é perder para a incompetência, e o novo ciclo do clube já começaria com uma super derrota.