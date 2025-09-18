Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Talento da base
Opinião

Atenção total! O Grêmio não pode vender a sua principal joia

Declaração do presidente Alberto Guerra indica possibilidade de negociação de Gabriel Mec

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS