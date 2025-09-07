As duas melhores notícias que os treinos do Grêmio estão produzindo

Chegada de Willian elevou o nível do trabalho do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico Mano Menezes, em razão do calendário, está tendo um descanso nos jogos e tem conseguido desenvolver um bom período de treinos e entrosamento com os novos reforços. A chegada de Marcos Rocha, Arthur, Carlos Vinícius e, mais recentemente, Willian elevaram o nível do trabalhos e alguns destaques começam a aparecer.

Duas ótimas notícias ganham destaque, mas outros pontos também precisam ser citados. Arthur e Willian são os principais reforços e que empolgam o ambiente interno.

O primeiro, que retorna ao clube que o projetou, deixa claro, a cada trabalho, que vem para retomar o seu futebol. Dedicado, Arthur tem presença garantida no jogo contra o Mirassol. Já Willian se mostrou muito bem fisicamente e deve estar à disposição na partida contra o Inter, no dia 21, no Beira Rio.

Além disso, jovens jogadores estão criando novas possibilidades para o técnico Mano Menezes, que está atento aos movimentos do grupo sub-20. O zagueiro Luiz Eduardo e o volante Tiaguinho são constantemente elogiados por quem acompanha o trabalho e podem, em pouco tempo, virarem opção para o time principal.

Em resumo, boas notícias para um ambiente que precisa evoluir e dar bom resultado. O Grêmio, agora, tem mais chance de render dentro do campo, e Mano Menezes sabe disso.