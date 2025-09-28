A vitória de Mano sobre Mano

Time de Mano Menezes conquistou sete pontos nos últimos nove disputados. Duda Fortes / Agencia RBS

As mudanças do segundo tempo foram fundamentais para vitória do Grêmio, neste domingo, na Arena. Os 3 a 1 do tricolor sobre o Vitória deixaram o clube gaúcho em uma colocação mais tranquila no Campeonato Brasileiro. O jogo, no entanto, foi bem mais difícil do que se imaginou, e o treinador acabou, com as mudanças, vencendo a sua própria escalação inicial.

A ideia inicial da partida era seguir com o mesmo o time que havia começado o Gre-Nal e o jogo contra o Botafogo. Com isso, Pavon e Edenilson foram mantidos na equipe, mas o rendimento não foi o melhor. O argentino voltou a sofrer pressão da torcida enquanto que Edenilson lutou muito, mas não estava nos seus melhores dias.

Mano Menezes manteve esse conceito de formação até a metade do segundo tempo, e foi aí que o jogo começou a mudar. O treinador colocou Amuzu e Cristaldo em campo e a vitória do Grêmio passou diretamente por eles. O atacante belga fez um gol e deu uma assistência, criando a ideia que ele pode voltar a ser opção para o time.

A Arena do Grêmio, por tudo, viu um time mais maduro e que agora respira com mais tranquilidade na competição. Mais de 41 mil torcedores assistiram à vitória do Grêmio e deixaram o estádio com a sensação de que o time terá momentos melhores nos próximos meses.