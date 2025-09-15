A simples receita para o Grêmio ganhar do Inter no Gre-Nal 448

Mano Menezes durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Gre-Nal do próximo domingo (21) precisa ser entendido como uma decisão pelo Grêmio. O risco da tabela é uma realidade dura para um time que investe para ser protagonista, mas permite que a incompetência assuma todo o espaço no clube. A desconfiança do torcedor está tatuada e só será vencida com um bom jogo contra o Inter. E existe, sim, uma receita clara para que isso tome forma.

A dificuldade do adversário é o grande trunfo do Grêmio. Se engana quem pensa que o Inter não sabe o que esta por vir. Com promoções e ações para buscar o engajamento do torcedor, a responsabilidade do jogo está muito mais vinculada ao Beira Rio do que a Arena. É do time de Roger Machado a obrigação — e esse pode ser o principal ingrediente da receita de Mano.

Possível salvação

O Grêmio vai agregar jogadores para o clássico. Esse acréscimo é visto com uma salvação contra o momento técnico do time. O trabalho do treinador recebe críticas em massa do torcedor. Qualquer resultado diferente da vitória deve determinar a troca de comando. O que alivia essa pressão é exatamente a relação com o anfitrião, que passa por um problema idêntico e que será muito cobrado pelo ambiente do jogo.

A simples receita para enfrentar o Beira Rio