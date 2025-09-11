A nova gestão do Grêmio tem data e hora para começar

Grêmio encara o Mirassol na Arena neste sábado (13). Renan Mattos / Agencia RBS

Sábado (13), 16h, Arena do Grêmio. A nova gestão do clube começa exatamente no apito do juiz da partida entre o Tricolor e o Mirassol.

Um jogo com estreias e com caminhos que levam a 2026. Começa pelo gramado do estádio, passa por Arthur no meio campo e chega a Mano Menezes na casamata. O Grêmio recomeça e isto esta muito claro.

No momento em que a compra da Arena foi efetivada por Marcelo Marques, o futuro do Grêmio foi escrito. O ambiente político tricolor todo se voltou para o empresário e as projeções indicavam um time reformulado na próxima temporada.

A necessidade de reforçar o time, no entanto, identificou questões imediatas e o clube se uniu para adiantar os trabalhos. A tentativa inicial, e frustrada, de trazer Roger Guedes direcionou esse investimento para novos reforços e parte do time que foi pensado estará em campo contra o Mirassol.

Planejando o futuro

Podemos dizer, em razão disso, que o planejamento do Grêmio foi adiantado, e a construção da equipe de 2026 está acontecendo. O atual time já tem a digital da nova gestão e até mesmo Mano Menezes está neste processo. Parte das tantas contratações prometidas já estarão em campo e a evolução do time precisa começar a acontecer.

Diante disso, podemos dizer que o novo Grêmio começa a ser projetado neste ano e o jogo de sábado tem este sabor. Uma grande vitória com uma atuação individual pode ser o sinal de esperança que o torcedor precisa para viver dias melhores.