Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Recomeço
Opinião

A nova gestão do Grêmio tem data e hora para começar

Podemos dizer que o planejamento do Tricolor foi adiantado, e a construção do time de 2026 está acontecendo

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS